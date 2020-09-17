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Gündem Cem Küçük’ten AYM’ye tepki: Anayasa Mahkemesi sürekli eyyamcı kararlar veriyor
Gündem

Cem Küçük’ten AYM’ye tepki: Anayasa Mahkemesi sürekli eyyamcı kararlar veriyor

AYM’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararını değerlendiren Cem Küçük, “Türkiye’de Anayasa Mahkemesi sürekli eyyamcı kararlar veriyor. AYM’nin verdiği kararlar toplumu rahatlatıcı kararlar olmuyor.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 21:07:00 - 2020-09-18 00:30:34
Cem Küçük’ten AYM’ye tepki: Anayasa Mahkemesi sürekli eyyamcı kararlar veriyor

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Gazeteci, yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 

Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusu karara bağlandı

Durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Yaptığı başvuruda Berberoğlu, “"dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği" öne sürmüştü. 

AYM’nin önünde çok daha önemli dosyalar dururken Berberoğlu’nun başvurusu karara bağlandı

Önünde çok daha önemli dosyalar dururken bugünkü gündem toplantısında Enis Berberoğlu’nun dosyasının karara bağlanması kamuoyunda tepkilere neden oldu. 

“AYM eyyamcı kararlar veriyor”

Yaşanan gelişmeleri yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında değerlendiren gazeteci, yazar Cem Küçük, “Türkiye’de Anayasa Mahkemesi sürekli eyyamcı kararlar veriyor. AYM’nin verdiği kararlar toplumu rahatlatıcı kararlar olmuyor. Bu ülkede atanmışlar seçilmişlerin üzerinde görülüyor ve milli irade yok sayılıyor. ” sözleriyle tepki gösterdi.  

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

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Yorumlar

serdar-1.

Yargıçlara Savcılara kimse emir veremez,A.Y.M.nin kararlarını eleştirebilirsiniz,ama verdiği kararlara uymak mecburiyeti vardır.Bu Ülkede hiç kimse Yasaların üstünde değildir.
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ali veli

Lakin bir lafa bakarım lafmı diye
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