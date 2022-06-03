Cem Küçük üstüne basa basa uyardı! Bunlar saçmalık, kanmayın

Cem Küçük, 2023 seçimleriyle ilgili ortaya atılan akıl almaz iddialara değindi. AK Parti'nin iktidarı vermeyeceği yönündeki söylemlerin saçmalık olduğunu ifade eden Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bir sene sonra seçim var... Göz açıp kapanıncaya kadar geçer. İnsan ömrü öyle kısa ki. Her şey gelip geçiyor...

En geç 2023 Haziran'ında seçim olacak. Milletin seçtiği kişi yeni Cumhurbaşkanı olacak. Milletin oy verdiği parti de Meclis'e girecek. Hangi ittifak daha çok vekil çıkarırsa onun kanun yapma yetkisi olacak...

Hâl böyleyken, 2023 seçimleriyle ilgili akılalmaz iddialar ortaya atılıyor. “Çok sert geçecek. Kavga olacak. 2023’e nasıl gireriz bilmiyorum” diyen kötümserler var. Parti liderleri sert sözler söylerler. Meydanda esip gürlerler. Ama son kertede sandıktan çıkana herkes uyar...

Türkiye’de 1950’den beri seçim yapılıyor. Darbelerden sonraki süreçlerden sonra bile seçimlerde hile hurda olmadı. Askerin istemediği parti ya da siyasiler bile iktidar oldular. Sandıktan çıkınca “iktidar vermeyiz” demediler. Örnek 1983 Özal ve Anavatan Partisi... Örnek 2002 Erdoğan ve AK Parti... Örnek 1965 Demirel ve Adalet Partisi... Ha, darbeciler bu siyasilerle uğraştı, vesayet kurdu ama seçimlerle, milletin oyuyla hepsi aşıldı...

Bir diğer gündeme getirilen konu "Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybederse iktidarı vermez!" Ya böyle bir şey olabilir mi?.. 2019’da büyükşehirleri kaybetti de vermedi mi Sayın Erdoğan? İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi yanlıştı. Tekrarında 800 bin fark oldu. Ne oldu? CHP İstanbul’u alamadı mı? Aldı.

Bu tür söylemleri muhalefet cephesinden dillendirenler var. Sayın Erdoğan şayet seçimi kaybederse ne yapacak? Seçimi mi tanımayacak? Erdoğan’ın en büyük gücü milletten aldığı destektir. Erdoğan milletle beraber yürümüştür. O millet ki, Erdoğan’a yüzde 52,5 oy vermiştir. Gün gelmiş 2009’da olduğu gibi yüzde 39 da. Bazen yüzde 47 de vermiştir...

Seçimlerde hile olur diyenler var. Nasıl hile olacak Allah aşkına? Her sandıktan çıkan oy çizelgeleri YSK sayfasına yükleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu SADAT üzerinden gerçek dışı yorumlar yaptı. Aynen şöyle dedi:

“Her türlü kaostan SADAT gibi paramiliter danışmanlar sorumlu tutulur. Bil... Öyle heveslere girişme. Erdoğan şunu sakın aklından çıkarma. Muhalefet yüreklidir. Muhalefet cesurdur. Muhalefet Türkiye’dir... Buradan mafyacıklara da sesleniyorum. Size de sokaklarımızı teslim etmeyeceğiz. Ve son olarak; bu seçim olacak. Seçim güvenliği ne pahasına olursa olsun sağlanacak. Sizler sandığa gidip rahatça oyunuzu vereceksiniz. CHP var... 100 yıldır buradayız. Merak etmeyin!.."

Kemal Kılıçdaroğlu sandığa gidin, sıkıntı olmayacak diyor. Seçim güvenliği sağlanacak ifadesini kullanıyor.

Herkesten ricamdır, saçma sapan iddialara inanmayın. Sandıktan kim çıkarsa o iktidar olacaktır. Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu. Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı.

“Bunlar iktidarı vermez” türü söylemler saçmalıktır. Gerçeklikten uzaktır. Türkiye bir demokrasidir. Sandığa inanmak dışında seçenek yok...

Başkan Erdoğan’ın kendisi askerî vesayeti bitirmiş biri. 15 Temmuz’da canına kastettiler. Şiir okudu diye içeri attılar. Başkan Erdoğan sonuna kadar sandığa, seçimlere ve millete inanan biri.

Başkan Erdoğan’ın gücü millettir. O yüzden yıkılmadı. Gerçek dışı hiçbir iddiaya inanmayın. Demokrasi dışı söylemlere kanmayın..."