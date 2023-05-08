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Medya Cem Küçük, seçime 6 gün kala duyurdu: AK Parti’ninki…
Medya

Cem Küçük, seçime 6 gün kala duyurdu: AK Parti’ninki…

Yeniakit Publisher
2023-05-08 12:55:00 -
Cem Küçük, seçime 6 gün kala duyurdu: AK Parti’ninki…

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AK Parti ve CHP’nin hafta sonu gerçekleştirilen mitinglerini köşesine taşıdı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AK Parti ve CHP’nin hafta sonu gerçekleştirilen mitinglerini köşesine taşıdı. 

“AK Parti’ninki daha etkili ve kalabalıktı” tespitini yapan Küçük, özetle şunları kaydetti: 

“Cumartesi günü CHP, dün de AK Parti büyük mitinglerini yaptı. İstanbul’da gövde gösterisi yaptılar. AK Parti’ninki daha etkili ve kalabalıktı. 

Tabii ki mitingler önemli ama tek başına yeterli kriter değil. Kalabalıklara bakarak yorum yapılabilir ama tek başına ikna edici olmaz.
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Muhalefet bütün sözlerini söyledi. Keza hükûmet de. Karar ve söz artık milletin. Sandıktan çıkan her sonuca katlanmak lazım. Demokrasi böyle bir şeydir. İstediğimiz sonuç çıkınca iyi, çıkmayınca kötü demek doğru değil. 

Haftaya bugün sonuç netleşecek. Seçim ikinci tura kalırsa bir 14 gün daha zorlu bir süreç olacak. Meclis aritmetiği de önemli. Çoğunluğu alan şayet cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalırsa avantajlı olabilir. (…)”

 

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