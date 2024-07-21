Cem Küçük resmen küplere bindi! O konuda destek verdim, ancak maalesef başkaları kahraman oldu

Cem Küçük, muhalefetin Türkiye'nin en netameli konularında sessiz kaldığını söyledi. 17/25 Aralık sürecinde ve 15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinde kimsenin ortada olmadığını belirten Küçük, süreçlerde ortada olmayanların sonradan kahraman gibi gezdiğini ifade etti. Muhalefetin geçmişte e-muhtıracılardan yana tavır aldığını ve 17/25 Aralık'ta FETÖ'nün yanında saf tuttuğunu vurgulayan Küçük, karakterin en zor zamanda belli olduğunu belirtti. Küçük, FETÖ belasının bitmesine destek verdiklerini, ancak kahramanın başkaları olduğunu yazdı. Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Komedyen mi demek lazım yoksa trajedi yazarı mı bilmiyorum ama Feyyaz Yiğit’in “Gibi” dizisini beğeniyorum. Ofansif mizah ve durum tespiti konusunda çok iyi.

O dizinin bir bölümünde Yılmaz, İlkkan’a şöyle diyor:

“Olaylar yaşanırken hiç gıkın çıkmıyor. Süreçte hiç yoksun, sonuçlar üzerine konuşuyorsun. Sonuçlar üzerine herkes konuşur kardeşim, süreçler üzerine konuş.”

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Türkiye’nin en netameli konularında muhalefetten de iktidardan da bazıları hiç ağzını açmıyor. Ama ne zaman ki olaylar bitiyor, sonuçlar üzerine konuşuyorlar. Kardeşim olaylar olurken neredeydiniz?

Ben 17/25 Aralık sürecinde birkaç kişi dışında kimseyi ortada görmedim. 15 Temmuz gecesi, darbe girişiminin ilk saatlerinde ekranlarda kimse yoktu. Bütün kayıtlar ortada.

Maalesef canını dişine takmış gazeteciler, siyasiler, polisler, savcılar vb. bedel ödedi. Hiçbir beklentiye girmediler. Ama süreçlerde ortada olmayanlar sonradan hem paye kaptı hem de kahramanmış gibi geziyorlar.

Birisi bana çıksın, bu dediklerin yalan desin? Diyemezler. Muhalefet açısından işler daha vahim. 2007’de e-Muhtıra'cılardan yana tavır aldılar. AK Parti’ye açılan kapatma davasını savundular.

17/25 Aralık’ta FETÖ’den yana tavır alıp onların medyasına destek oldular. PKK hendeklerine ağızlarını açmadılar. 7 Haziran 2015-1 Kasım 2015 döneminde bomba patlatan PKK’ya tek kelime etmediler. Kaldı ki o bombaları hükûmet patlattı, demeye getirdiler...

Sonuç o dönemdeki seçimlerde ağır yenildiler...

Demem o ki, karakter en zor zamanda belli olur. FETÖ belasının bitmesine bizler destek olduk ama kahraman başkaları oldu!.."