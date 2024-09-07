  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Cem Küçük, o skandalın ardından AK Parti'yi uyardı! Bunun sonu tam bir felaket olur
Medya

Cem Küçük, o skandalın ardından AK Parti'yi uyardı! Bunun sonu tam bir felaket olur

Yeniakit Publisher
2024-09-07 14:40:00 - 2024-09-07 11:44:11
Cem Küçük, o skandalın ardından AK Parti'yi uyardı! Bunun sonu tam bir felaket olur

Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında Kara Harp Okulu’ndaki korsan yemin olayına ilişkin endişelerini dile getirdi. Küçük, bu olayın siyasi ve toplumsal sonuçlarının ciddi şekilde araştırılması gerektiğini belirtti. AK Parti'nin bu meseleyi hafife almaması gerektiğini vurgulayan Küçük, geçmişte benzer olayların darbelere yol açtığını hatırlattı. İşte Cem Küçük'ün dikkat çeken yazısı:

Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında Kara Harp Okulu’ndaki korsan yemin olayına ilişkin endişelerini dile getirdi. Küçük, bu olayın siyasi ve toplumsal sonuçlarının ciddi şekilde araştırılması gerektiğini belirtti. AK Parti'nin bu meseleyi hafife almaması gerektiğini vurgulayan Küçük, geçmişte benzer olayların darbelere yol açtığını hatırlattı. İşte Cem Küçük'ün dikkat çeken yazısı:

"Kara Harp Okulu’nda bir grup teğmenin korsan yemini konuşulmaya devam ediyor. Hiçbir demokraside olmayacak bir şey oldu. Şu soruları tekrar sormakta fayda var: Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır? Yeminler arasındaki bir bölünmenin gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde veya vatan savunmasında ayrılık ve aykırılık doğurmayacağının teminatı bugünden nasıl verilecektir?

Erdoğan’ın yanında yemin edenlerin daha sonra gidip korsan yemin etmesi iyice araştırılmalıdır. AK Parti bu meseleyi asla hafife almamalıdır. 1957’de rahmetli Menderes "9 Subay Olayı"nı hafife aldı. Bu olayda illa darbe girişimi var demiyorum. "9 Subay Olayı"nda sadece kafalarında plan vardı. 3 sene sonra iyice örgütlenip darbe yaptılar. İleride her olayda bu teğmenler korsan bildiriyle anılacaklar. 

AK Parti maalesef ağız birliği edemedi. Mustafa Varank, Fatih Şahin, Yılmaz Tunç gereken tepkiyi gösterdiler.

En net Sayın Tunç konuştu:

“Yanlış yorumlanacak, kamuoyunu rahatsız edecek birtakım davranışlara fırsat vermemek lazım. Bu anlamda özellikle daha hassas olunması gereken bir yer orası. Milletimizi rahatsız edecek eylem, davranış ve tutumdan kaçınmak lazım. Asıl yemin, kanunen yapılan yemindir. Dolayısıyla bizim o yöndeki görüşümüz; eğer kanuna aykırı bir durum varsa ilgili merciler zaten onun çalışmasını yapar."

Medyada ben ilk gün net konuştum. Sonradan topa girenler oldu ama onlar hükûmet ne diyecek diye bekledi. 

Bizim tanıdığımız Erdoğan bu tür olaylarda perde arkasını iyice araştırır, sonra gerekeni söyler. Erdoğan benim öğrendiğim, bu olayın soruşturulmasını istedi. Ona göre olması gerekeni söyleyecektir...

Türk siyasi tarihi darbelerle dolu. Kaygılanmakta haklıyız. İleride ne olacağını kimse bilemez. 10 sene, 20 sene sonra kimse darbe olmaz diyebilir mi? Ben diyemem. 

Geçen yıl seçimlere giderken intikam alacağız diyen onlarca kişi vardı. Yargıda, üniversitelerde size gününüzü göstereceğiz diyenlerin sayısı az değildi...

AK Parti eski refleksinde değil. Bir bütünlük yok partililer arasında. Umarım daha kıvrak olurlar. Eğer teğmenler işi soruşturulmaz ve gereken tedbirler alınmazsa 10 yıl sonra başka şeyler konuşabiliriz. Burası Türkiye. Kendini vatan kurtarıcılar olarak gören zihniyet fırsat bulduğunda darbe de yapar, isyan da eder..."

İşte FETÖ’nün yeni algı oyunu! Nedim Şener böyle ifşa etti
İşte FETÖ’nün yeni algı oyunu! Nedim Şener böyle ifşa etti

Medya

İşte FETÖ’nün yeni algı oyunu! Nedim Şener böyle ifşa etti


HÜDA PAR, "bu ipini koparmış haysiyetsizler"e cevap vermişti! Böylesi alçakların yüzüne tükürsen "yağmur yağdı" der, geçerler
HÜDA PAR, “bu ipini koparmış haysiyetsizler”e cevap vermişti! Böylesi alçakların yüzüne tükürsen "yağmur yağdı" der, geçerler

Medya

HÜDA PAR, “bu ipini koparmış haysiyetsizler”e cevap vermişti! Böylesi alçakların yüzüne tükürsen "yağmur yağdı" der, geçerler


Erdoğan-Sisi teması ne getirir? O isim, "Bundan kaçış yok" diyerek tüm Türkiye'ye ilan etti
Erdoğan-Sisi teması ne getirir? O isim, "Bundan kaçış yok" diyerek tüm Türkiye'ye ilan etti

Medya

Erdoğan-Sisi teması ne getirir? O isim, "Bundan kaçış yok" diyerek tüm Türkiye'ye ilan etti


İngilizlerden ucuz "Gazze" numarası! Hadi gidin işinize be
İngilizlerden ucuz "Gazze" numarası! Hadi gidin işinize be

Medya

İngilizlerden ucuz "Gazze" numarası! Hadi gidin işinize be


İmamoğlu'nun büyük şovu! Hilal Kaplan, maskeleri bir bir indirdi
İmamoğlu'nun büyük şovu! Hilal Kaplan, maskeleri bir bir indirdi

Medya

İmamoğlu'nun büyük şovu! Hilal Kaplan, maskeleri bir bir indirdi


Kara Harp Okulu’ndaki alternatif yemin törenini kim organize etti? Ayşe Böhürler'den dikkat çeken yazı
Kara Harp Okulu’ndaki alternatif yemin törenini kim organize etti? Ayşe Böhürler'den dikkat çeken yazı

Medya

Kara Harp Okulu’ndaki alternatif yemin törenini kim organize etti? Ayşe Böhürler'den dikkat çeken yazı


"Mustafa Kemal’in askerleri"nin demokrasi dışına çıkmaya hazır olması çok muhtemel! Onları "müstakbel darbeciler" olarak nitelemek de gayet doğal
"Mustafa Kemal’in askerleri"nin demokrasi dışına çıkmaya hazır olması çok muhtemel! Onları "müstakbel darbeciler" olarak nitelemek de gayet doğal

Medya

"Mustafa Kemal’in askerleri"nin demokrasi dışına çıkmaya hazır olması çok muhtemel! Onları "müstakbel darbeciler" olarak nitelemek de gayet doğal


{relation id:1883377 slug:'mustafa-kemalin-askerlerinin-demokrasi-disina-cikmaya-hazir-olmasi-cok-muhtemel-onlari-mustakbel-darbeciler-olarak-nitelemek-de-gayet-dogal'}

 

 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KEMALİST

GELDİĞİMİZ GÜNDEN BUYANA DARBE AŞIĞI, DARBE YUKARI ZANNEDERSİN GENELKURMAY HAZIRLIK YAPMIŞ:))5 ORDU AYAKLANMI, TANKLAR SOKAKLARDA YAVAŞ YAVŞ KÜMLENMİŞ ORDU HAZIRLANMAKTA:)) YANİ Kİ, O DARBEYE KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ ZATEN ? TAM TEŞEKKÜLLÜ KARA,HAVA,DENİZ VS TÜM ORDULAR POLİSİ BİRLEŞSE KİM NE YAPABİLİR ZANNEDİYON SEN ? GERİYE KALAN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ! BAŞKA ?YANİ İŞTE TEĞMENLER SLOGAN ATAR BUNLAR ATATÜRK YANLISI:)) YARIN DARBEDE YAPARLAR, TÜRKİYEMİZDE ARTIK DARBE OLABİLMESİ İÇİN İÇ SAVAŞ OLACAKKİ YADA REJİM SORUNUNA ZORLANACAK ÜLKE, KAN GÖVDEYİ GÖTÜRECEK HERŞEY RAYINDAN ÇIKACAKKİ OZAMN BELKİ O GÜN BİR MÜDAHALE KONUŞULABİLİR:)) GEÇMİŞLER MİSAL BAŞKA KİMSE SENİN DARBE SÖYLEMLERİNLE İLGİLENMEZ KİMSEDE DARBEYİ KONUŞMUYORAKP SEÇİMLE GELDİ VE SEÇİMLEDE Gİ-DE-CEKKK BUKADAR DARBE FALAN KİMSEDE İSTEMİYOR ANLA BUNUARTIK ANLA YANİİİ HERKESİN DERDİ BAŞKA SEN DARBELERLE UĞRAŞ DUR ..

Şahin

Bu millettin şerefli asker ve ordusu bu milletin askeri ve ordusu olduğunu bilmeli bilmek istemeyenler için gereği yapılmalıhiç bir ordu mensubu şu veya bu şekilde herhangi ideolojiye angaje olamaz Türk askeri. izzetli şerefli ilimli bilimli imanlı inançlı cesaretli kudretli olma mecburiyeti vardır
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23