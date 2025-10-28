  • İSTANBUL
Gündem Cem Küçük: İBB'ye kayyım atanması gerek! Atanacak gibi de…
Gündem

Cem Küçük: İBB'ye kayyım atanması gerek! Atanacak gibi de…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cem Küçük: İBB'ye kayyım atanması gerek! Atanacak gibi de…

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, casusluğun çok ağır suç olduğunu belirterek İBB'ye kayyım atanmasını gerektiğini yazdı. Küçük, elde edilen verilerle de zaten atanacağını öne sürdü.

Yolsuzluktan tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın 'casusluk' iddiasıyla tutuklanmasının ardından İBB'ye kayyım iddiaları yeniden yükselmeye başladı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, köşe yazısında kayyım talebini dillendiren isimler arasında yer aldı.

Soruşturma dosyasında yer alan ifadeleri aktaran Küçük, "Bu ifadelerin açıklanmaya ihtiyacı var. Eğer Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişki ispatlanırsa ve bu casusluksa ağır suç işlenmiş demektir. O zaman İBB’ye kayyım atanması gerekir. Şimdilik elde edilen verilerle de atanacak gibi görünüyor..." ifadelerini kullandı. 

1
Yorumlar

ata

istünbul bir an önce chp zulmünden kurtarılmalı... bu mübarek şehirde, eyüp sultanın huzurunda chp.nin ne işi olabilir... ankarada rakı.balo yapsınlar...

şizofren

chp iktidar olursa üç beş sene akp lilerle uğraşacak anlasildi...yine gitti vatan taşın boşa geçen seneleri rövanşa doyamadılar..sorsan kimse kabul etmeZ...
