Cem Küçük: İBB'ye kayyım atanması gerek! Atanacak gibi de…

Yolsuzluktan tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın 'casusluk' iddiasıyla tutuklanmasının ardından İBB'ye kayyım iddiaları yeniden yükselmeye başladı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, köşe yazısında kayyım talebini dillendiren isimler arasında yer aldı.

Soruşturma dosyasında yer alan ifadeleri aktaran Küçük, "Bu ifadelerin açıklanmaya ihtiyacı var. Eğer Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişki ispatlanırsa ve bu casusluksa ağır suç işlenmiş demektir. O zaman İBB’ye kayyım atanması gerekir. Şimdilik elde edilen verilerle de atanacak gibi görünüyor..." ifadelerini kullandı.

