  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Cem Küçük adeta deliye döndü! O gelişme, çileden çıkardı
Medya

Cem Küçük adeta deliye döndü! O gelişme, çileden çıkardı

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zam yapıldı. Bazı marketlerin asgari ücret sonrası ürünlerinin fiyatlarını yükselttiğine dair şikâyetler geldiğini belirten Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Hükûmet maaşlara zam yaptı, ona da marketler el koymasın" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 11:02:00 -
Cem Küçük adeta deliye döndü! O gelişme, çileden çıkardı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bazı marketlerin asgari ücret sonrası ürünlerinin fiyatlarını yükselttiğine dair şikâyetler geldiğini söyledi.  Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrete yüzde 30 zam verildi. Memurlar ve emekliler enflasyon farkını aldılar. Ancak birkaç gündür vatandaşlardan aynı şikâyetler geliyor. 

'Marketler belli ürünlere hemen gene zam yaptı.' Gerçekten böyle mi bilmiyorum. Ama vatandaşlar bana ya da hükûmetimizin ilgili birimlerine iletebilirler. 
Sebepsiz yere zam yapan, etiketlerle sürekli oynayan marketler -şerh düşüyorum, şayet böyleyse- yapılan yanlış. Vatandaş zaten zamlardan şikâyetçi. Fiyat istikrarı yok.

Hükûmet zam yaptı maaşlara, ona da marketler el koymasın. Biraz duyarlı olsun. 

Bu sıkıntılı süreç herkesin fedakârlığıyla atlatılır. Marketler lütfen fiyatları şişirmeyin. Tabii benim lafım böyle yapanlara. Düzgün davrananlara söyleyecek sözümüz olamaz."

 

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

cemal

3ü birarad neskafe 2.50 olmuş

099

Cem abi maalesef aynen öyle oldu. tv de emekliye zam haberi daha yayınlanmadan zom ı adam akıllı bindirdiler. stokcu fırsatçı simsarlar. bereketini balmasınlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23