Enver Aysever’den sonra, Barış Terkoğlu... CHP yandaşları Ekrem İmamoğlu'na kılıcı çekti

Gazeteci Barış Terkoğlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programında Ekrem İmamoğlu’nun Foreign Affairs yazısını değerlendirdi.

''O ZEMİN ARTIK YOK''

Terkoğlu, ''CFR diye bir düşünce kuruluşu var; Amerikan dış politikasının geleceğine dair ipuçlarını okuduğumuz bir yer. Böyle bir dergiye yazı yazmak ve Türkiye’nin yeniden demokratik restorasyonla transatlantik ittifakın güvenilir üyesi olacağını söylemek aslında açık bir mesaj içeriyor. Bu partinin 100 küsür yıl sonra ne mesaj vereceğini bilmez halde olması imkansız, böyle olmamalı. Büyük bir yanılsama. Bugünün en önemli haberi nedir diye sorarsam, Alman Başbakanı Merz'in bir konuşması çıktı.

Merz; Pax Americana bitmiştir diyor. Bu düzenin fiilen çöktüğü bir dünyada, siyasetin hâlâ var olmayan bir güvenlik mimarisine yaslanması dünyayı okuyamamak demektir. Ekrem İmamoğlu üzerinden de görüyoruz; iç siyasette verilen mesajlar hâlâ Batı’nın eski reflekslerine hitap ediyor ama o zemin artık yok.'' ifadelerini kullandı.