Türkiye ile Somali arasında anlaşma! Sıcak günler yaşanıyor...

SOMTURK Lisanslama ve Denetimden Sorumlu Olacak OYAK ile Somali Balıkçılık Şirketi arasında varılan mutabakat doğrultusunda, 11 Aralık’ta Somali’de SOMTURK şirketi resmen kuruldu. SOMTURK, Somali’nin MEB’indeki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinden sorumlu olacak. Avlanma izinleri, faaliyetlerin kayıt altına alınması, izlenmesi ve denetlenmesi bu yapı üzerinden yürütülecek. Türk Balıkçılık Sektörüne Somali Sularına Erişim Anlaşma, Türk balıkçılık sektörü açısından da önemli bir fırsat sunuyor. Dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olarak gösterilen Somali sularına erişim imkânı sağlanırken, Türk firmalarının bu bölgede sürdürülebilir ve yasal çerçevede faaliyet göstermesinin önü açılıyor. Bu durum, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini daha da güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Üst Düzey Katılımla İmza Töreni Anlaşmanın imza töreni, OYAK Genel Müdürlüğü’nde düzenlendi. Törene Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş katıldı.