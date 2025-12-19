  • İSTANBUL
Türkiye ile Somali arasında anlaşma! Sıcak günler yaşanıyor...

Türkiye ile Somali arasında anlaşma! Sıcak günler yaşanıyor...

Türkiye ile Somali'de arasında anlaşama. Şimdi de gündeme gelen anlaşma kapsamında, iki ülke arasında ortak balıkçılık faaliyetlerini yürütmek üzere SOMTURK adlı şirket kuruldu.

Türkiye ile Somali arasında, Somali’nin kara suları ve Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) deniz kaynaklarının kullanımı ve yönetimine ilişkin stratejik öneme sahip bir anlaşmaya imza atıldı. Anlaşma kapsamında, iki ülke arasında ortak balıkçılık faaliyetlerini yürütmek üzere SOMTURK adlı şirket kuruldu. Yeni yapı ile Somali’deki tüm balıkçılık faaliyetleri tek merkezden lisanslanacak, izlenecek ve denetlenecek. Türkiye Somali görüşmelerde bulundu.

OYAK ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında imzalanan “Stratejik İş Birliği ve Hizmet Anlaşması”, Somali’nin zengin deniz kaynaklarının sürdürülebilir, kayıtlı ve şeffaf bir sistem içinde değerlendirilmesini amaçlıyor. Bu çerçevede, Somali’nin kara suları ve MEB’indeki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçleri SOMTURK tarafından yürütülecek. Somali karasularında balık avlama izinleri yalnızca bu şirket aracılığıyla verilecek.

Tüm Balıkçılık Faaliyetleri Tek Merkezden Yürütülecek Anlaşmayla birlikte Somali’deki balıkçılık faaliyetlerinin dağınık ve kontrolsüz yapısına son verilmesi hedefleniyor. Deniz kaynaklarının korunması, sürdürülebilir avcılık ilkelerinin uygulanması ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla tüm faaliyetler tek merkezden yönetilecek. Böylece hem Somali’nin deniz kaynakları korunacak hem de uzun vadeli bir ekonomik değer üretilecek.

SOMTURK Lisanslama ve Denetimden Sorumlu Olacak OYAK ile Somali Balıkçılık Şirketi arasında varılan mutabakat doğrultusunda, 11 Aralık’ta Somali’de SOMTURK şirketi resmen kuruldu. SOMTURK, Somali’nin MEB’indeki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinden sorumlu olacak. Avlanma izinleri, faaliyetlerin kayıt altına alınması, izlenmesi ve denetlenmesi bu yapı üzerinden yürütülecek. Türk Balıkçılık Sektörüne Somali Sularına Erişim Anlaşma, Türk balıkçılık sektörü açısından da önemli bir fırsat sunuyor. Dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olarak gösterilen Somali sularına erişim imkânı sağlanırken, Türk firmalarının bu bölgede sürdürülebilir ve yasal çerçevede faaliyet göstermesinin önü açılıyor. Bu durum, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini daha da güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Üst Düzey Katılımla İmza Töreni Anlaşmanın imza töreni, OYAK Genel Müdürlüğü’nde düzenlendi. Törene Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş katıldı.

