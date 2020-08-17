Cem Bölükbaşı, simülasyondan gerçeğe pistlerde şampiyonluk kovalıyor:

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Motorsporlarında GT4 Avrupa serisi 2020 şampiyonasında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımı ile ilk tam sezonunu yarışan 22 yaşındaki pilot Cem Bölükbaşı, e-spor'daki başarılarını pistlerde de sürdürmeyi hedefliyor.

BOM ile şu ana kadar 4 yarıştan 3'ünde podyuma çıkma başarısı gösteren genç pilot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-spora başladığı dönemde gerçek pistlere dönmeyi amaçladığını ve bunu başardığını, bundan sonraki hedefinin Formula 1'de yarışmak olduğunu söyledi.

E-spordan gerçek pistlere dönüş sürecini anlatan genç pilot, "E-sporu kapı olarak görüyordum ve onu kullanmak istedim. Eğer e-sporda hızımı ve yeteneklerimi gösterebilirsem tekrar gerçek yarışlara katılabilirim diye düşündüm. 2019'da bunu başardım." dedi.

BOM'un kendisine bir şans verdiğini ve GT4 serisinde yarışmaya başladığını kaydeden Cem Bölükbaşı, "Avrupa Şampiyonası'nda yarıştıklarını ve bir yarışa katılıp katılmayacağımı sordular. İlk yarışta beşinci oldum, sonrasında podyuma çıkarak ikinci oldum. İyi yarış çıkardığım için bütün sezon yer almamı istediler 2020'de de tam sezon yarışmaya başladım." ifadelerini kullandı.





- "Enerjik bir çocukluğum vardı"





Küçük yaşlardan itibaren hızlı koştuğunu ve bisikleti hızlı kullandığını vurgulayan genç pilot, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerjik bir çocukluğum vardı. Çok hızlı koşuyor ve bisiklet sürüyormuşum. Hızlı bisiklet sürdüğüm için babam arkadaşlarına 'ne yapabileceğini' sormuş. Motosiklete götürmüşler. O zaman 50 cc'de motokros yarışları varmış. 6 yaşımdayken 50 cc'de Türkiye şampiyonu oldum. İş biraz daha tehlikeli olmaya başlayınca dört tekere geçme kararı verdik ve go-karta geçtim. Yaklaşık 10 sene karting yarışlarına katıldım. Formula 4 ve Formula 3 testi yaptım. Sonrasında kendimi e-spora verdim. Geçen sene de tekrar gerçek yarışlara başladım."

Cem Bölükbaşı, e-spor yarışlarına ilk olarak 2017'de katıldığını belirterek, "Formula 1'in düzenlediği dünya şampiyonası vardı. Seçmeleri kazandım ve Londra'daki yarı finallere gittim. İkinci olunca Abu Dabu'deki finallere gittik. Orada dünya beşincisi oldum. 2018'de de takım olarak dünya ikincisi olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Simülasyon yarışlarıyla gerçek yarışlardaki rekabetin çok farklı olduğunu anlatan Cem Bölükbaşı, "İkisini de aynı anda yapmak zorundasınız. Birbirini geliştiriyor. Yapabildiğim sürece ikisini de sürdürmek istiyorum. İkisinin de ayrı heyecanı var. Gerçek yarışlarda antrenman süreniz limitli. Yüksek bütçeler var. E-sporun ise limitsiz süresi var. Günde 10-12 saat antrenman yapıyoruz. 250-300 bin kişi arasında ilk 20'ye kalmanız ve oradan da önlere gelmeniz gerekiyor. Motorsporlarında da rekabet çok fazla. Binlerce kişi Formula 1'de yarışmak istiyor." diye konuştu.

Yoğun yarış temposunda sosyal hayatını da sürdürdüğünü belirten Cem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimime de önem verdim. Düzgün bir program yaptığınızda hiçbir şeyden kopmuyorsunuz. Sınavlarımı aksatmadan yarışabildim. Bunu yapabildiğim için de ailem sonuna kadar bana destek verdi. Derslerim kötü olsaydı bu kadar süre harcamamı istemezlerdi."





- "Türkiye'de Formula 1'e ilgi var"





Cem Bölükbaşı, en büyük hayalinin hem Formula 1 yarışlarının İstanbul'da olması hem de bir Türk sporcunun bu büyük organizasyonda yer alması olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de Formula 1'e ilginin fazla olduğunu vurgulayan genç pilot, "Eskiden İstanbul Park'ta yarışlar yapıldı. Bu kadar güzel pistin kullanılmasını isterim. Türkiye'de Formula 1'e ilgi var. Sporcu da olursa ilgi daha çok olacaktır." diye konuştu.

Yarışların özellikle bu yıl için Türkiye'de yapılmasını çok istediğini anlatan Cem, "Takvimden çıkan pistler bu sene geri döndü. İstanbul Park da olursa süper olur. Yarışlar seyircisiz olacak ama televizyondan izlemek bile büyük ayrıcalık olur." ifadelerini kullandı.

GT4 Avrupa Serisi 2020 Şampiyonası'nda başarı kovalayan Cem Bölükbaşı, "Imola'da sezon başladı ve ilk galibiyetimizi aldık. Sezonun böyle başlaması süper oldu. Liderle aynı puandayız. Avrupa şampiyonu olursak güzel olur. Yarışlar 5-6 Eylül'de Almanya'da devam edecek. Sonrasında Fransa, Belçika ve Hollanda ayaklarıyla devam edecek. 4 yarış daha var. Kasım sonuna kadar sezon devam ediyor. Sonrasında Avrupa şampiyonu belli olacak." diye konuştu.

Bu yarışlarda sonuna kadar devam etmek istediğini anlatan genç pilot, "Borusan ile gelecek planlarımız var. Formula 1 hedefleri de var. Sponsor olursa Formula 1'de devam etmek istiyorum. E-spordan çıkıp Formula 1'deki ilk profesyonel yarışçı olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bir Türk takımıyla Avrupa'da yarışmanın kendisi için büyük ayrıcalık olduğunu vurgulayan Cem, "İngiltere'deki Silverstone ve Japonya'daki Suzuka pistini çok seviyorum. Umarım İstanbul Park'ta da yarışırım. Hızlı ve akıcı pistler hoşuma gidiyor." diyerek sözlerini tamamladı.































