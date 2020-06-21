  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Celta Vigo, sahasında Alaves'i 6-0 mağlup etti

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:59:09 -
Celta Vigo, sahasında Alaves'i 6-0 mağlup etti

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 30. haftasında Celta Vigo, sahasında Alaves'i 6-0 yendi.

Bu sezonki en farklı galibiyetine Alaves karşısında ulaşan Celta Vigo'nun gollerini, 14. dakikada Jeison Murillo, 20. dakikada penaltıdan İago Aspas, 40 ve 41. dakikalarda Rafinha, 78. dakikada penaltıdan Nolito, 86. dakikada da Santi Mina kaydetti.

Ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo, aldığı galibiyetle düşme hattından çıkarak, 30 puanla 16. sıraya yükseldi. Alaves ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

Diğer yandan, Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Okay Yokuşlu, ikinci yarı yerini Filip Bradiric'e bıraktı. Karşılaşmanın 16. dakikasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Okay, 24 Haziran'daki Real Sociedad maçında kadroda yer alamayacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı