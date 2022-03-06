Çelik'ten 'Zafer Partisi' açıklaması

Şarkıcı Çelik Erişçi'nin, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katıldığı iddia edildi. Erişçi bu iddiaları yalanladı ve Zafer Partisi'nin Suriyeliler dahil desteklediği politikalarının olduğunu vurgulayarak, "Herhangi bir siyasi partiye katılmadım, benim işim sadece müzik" ifadelerini kullandı.

Oda TV'nin haberine göre, Ümit Özdağ başta olmak üzere Zafer Partisi'nde çok kıymetli insanlar olduğunu ve kendisine partiye katılması yönünde bir teklif geldiğini açıklayan Çelik Erişçi şunları kaydetti:

"Herhangi bir siyasi partiye katılmadım, benim işim sadece müzik. Her sorumluluk sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi benim de bu ülke için bir takım düşüncelerim ve fikirlerim var. Bunlara yakın olan görüşleri elbette destekliyorum. Türkiye'de bu kadar yüksek oranda Suriyeli'nin olmasını doğru bulmuyorum. Bu anlamda da Zafer Partisi'nin bu konuya ilişkin çıkışlarını ve politikalarını son derece doğru buluyorum ve destekliyorum. Desteklediğim başka görüşleri de var. Başta Ümit Özdağ olmak üzere partide çok kıymetli insanlar var. Kendileriyle bir arada bulundum. Kendilerinden partiye katılmam yönünde bir talep oldu. Ancak ben bir müzik insanıyım ve şu anda politika ile ilgili bir şey düşünmüyorum."