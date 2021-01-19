Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini sürdürmesine sert tepki

Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Sözde Cumhurbaşkanı” demeyi sürdürdüğünü ifade eden Çelik, “Kendini yok hükmüne sokmuştur. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri Cumhuriyetimiz ve milletimiz nezdinde yok hükmündedir. Cumhuriyetimiz sadece ülkemizin düşmanları tarafından kullanılan zehirli bir dille Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.



Çelik, Cumhurbaşkanlığı için “sözde” ve “özde” tartışmasının 27 Nisan’da hükümete muhtıra vermeye kalkanlarca kullanıldığını hatırlatarak şunları kaydetti: “Hükümetimizin Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan cevabıyla muhtıra kağıt parçasına dönmüştü. Bunların yerini şimdi Kılıçdaroğlu’nun ‘muhtıra siyaseti’ aldı. Şimdi sivil siyasete saygı duyması gerekenler Cumhurbaşkanımıza ‘sözde Cumhurbaşkanı’ diyerek ‘muhtıra siyaseti’ yapıyorlar. Türkiye, siyasete verilen muhtıralardan kurtuldu ama bu millet düşmanı muhtıra siyasetinden kurtulamadı. Cumhurbaşkanımıza ‘sözde Cumhurbaşkanı’ demek, milli irade düşmanı muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir.”