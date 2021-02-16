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Gündem Çelik'ten faşist Wilders'in açıklamalarına tepki
Gündem

Çelik'ten faşist Wilders'in açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ'lı bir katil olurdu." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 01:34:00 -
Çelik'ten faşist Wilders'in açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

Açıklamasında, "Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu. Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır. Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır. Bu faşistler mazlumları ölüme terk etmediği için Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu faşistler lanetli olduğu için insani değerlerin yüceltilmesine düşmandır.

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