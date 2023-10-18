Çelik talebinin bu yıl Türkiye’de yüzde 19 dünyada yüzde 1.8 büyümesi bekleniyor

Dünya çelik talebinin bu yıl yüzde 1,8 artacağı, gelecek yıl ise bu büyümenin yüzde 1,9’a yükseleceği öngörülüyor.

Rekor bekleniyor

Türkiye’nin çelik talebinin ise bu yıl yüzde 19 ile rekor artış göstermesi ve büyümenin 2024’te de devam etmesi bekleniyor. Türkiye’deki talep artışında Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yeniden yapılanma süreci itici güç oluşturuyor.

Çin’in çelik talebinin, bu yıl altyapı yatırımları ve emlak sektörünün istikrara kavuşmasıyla yüzde 2 büyüyeceği öngörülürken, ülkenin çelik talebinde 2024’e ilişkin görünüm, belirsizliğini koruyor.

Avrupa Birliği’nde (AB) yüksek enerji maliyetleri ve faizlerin imalat faaliyetlerine ağır darbe vurduğu belirtilirken, çelik talebinde bu yıl yüzde 5,1 daralmanın ardından 2024’te yüzde 5,8 artış bekleniyor.

Yüksek faiz oranlarının çelik kullanılan sektörleri etkilediği ABD’de ise çelik talebinin bu yıl yüzde 1,1 azalacağı ve 2024’te ise yüzde 1,6 ile büyüme eğilimine gireceği tahmin ediliyor.

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