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Çelik sektöründe toparlanma sinyali

Dünyanın en büyük 8. çelik üreticisi konumundaki Türkiye artan maliyetler, anti damping davaları ve ABD’nin ilave gümrük vergileriyle mücadele ederken; ilk beş ayda ihracatta yüzde 5 daralma yaşayan sektör, ABD’nin diğer ülkelere tanıdığı gümrük muafiyetini haziran itibarıyla kaldırmasının ardından toparlanma sinyalleri veriyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:12
Çelik sektöründe toparlanma sinyali

Dünyanın en büyük 8. çelik üreticisi konumundaki Türkiye artan maliyetler, anti damping davaları ve ABD’nin ilave gümrük vergileriyle mücadele ederken; ilk beş ayda ihracatta yüzde 5 daralma yaşayan sektör, ABD’nin diğer ülkelere tanıdığı gümrük muafiyetini haziran itibarıyla kaldırmasının ardından toparlanma sinyalleri veriyor. Türk çelik sektörünün en büyük ihracat pazarı konumundaki ABD’nin Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere çelikte yüzde 25 ilave vergi uygulamasıyla rekabet avantajını kaybeden ve ihracatı sert gerileyen sektör; ABD’nin söz konusu vergiyi aralarında AB’nin de bulunduğu diğer ülkelere de uygulamaya başlamasıyla kaybettiği pazarı geri kazanmaya başladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:12
  1. Demir Çelik
  2. çelik tüketicisi

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