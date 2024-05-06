Çelik sektörü Çin tehdidi altında

Türk çelik üreticileri 2024 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Hem üretim hem de ihracat tarafında ciddi oranda artışlar yaşandı. Ancak Çin’in ihracatındaki büyüme ve önemli ihracat pazarlarımızdan Avrupa’da görünümün halen zayıf olması yılın geri kalanı için temkinli seslerin yükselmesine neden oluyor.

Uluslararası İnşaat Demiri Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (IREPAS) tarafından geçtiğimiz hafta Berlin’de düzenlenen konferansta Türk inşaat demiri ve hurda piyasalarının ‘düşüş yönlü bir görünüm’ ile karşı karşıya kalabileceği yönündeki açıklamalar dikkat çekti.

Türkiye Çelik üreticileri Derneği verilerine göre, Türkiye’nin yılın ilk çeyreğinde çelik üretimi yüzde 28,4 oranında artışla 9,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 8.9 artarak 793 bin tonun biraz üzerinde gerçekleşti.

Çin’in ihracatı 90 milyon tonu aşabilir

Konferansa katılanların ana endişelerinden biri, 2024 yılında Çin’den yapılan çelik ihracatının artma olasılığıydı. Çin merkezli şirkteler, ilk çeyrekte, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 28.47 artışla 25.8 milyon ton çelik ihraç etti. 2023 yılında Çin’in 90.26 milyon ton ihracat yapması, Türk şirketlerin ihracat pazarlarında zorlanmasına neden olmuş ve Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2022 yılındaki 5.7 milyon tondan3.60 milyon tona düşmüştü.

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Konferanstaki konuşmalar, Çin çelik ihracatının 2024 yılında bir kez daha 90 milyon tonu aşmasının beklendiğini gösterirken, bunun Türk nihai çeliğine yönelik küresel talebi bir kez daha baskılayabileceğine dair endişeler dile getirildi.

Çin’in düşük fiyatlarıyla rekabet etmek zor

Seba International’dan tüccarlar komitesi başkanı FD Baysal, Çin ihracat miktarının bu yıl da büyümeye devam etmesinin beklendiğini söyleyerek, “Kimse fiyat konusunda Çin’le rekabet edemez” dedi.

Çin’e ilişkin Baysal, iptal edilen altyapı projelerinin yarattığı düşük çelik talebinin ülke ihracatında artışa yol açtığını, Çin’in düşük fiyatları ve yüksek çelik kalitesiyle küresel pazara hakim olduğunu söyledi. Çin’in çelik ihracat hacmi artarken, çelik ihracatının değeri yıllık yüzde 20 düştü.

Afrika ve Yemen’de önemli fırsatlar var

ABD’nin koruma önlemleri, AB’nin kota kısıtlamaları ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerginlikler nedeniyle Türkiye’nin ihracat pazarlarının sınırlı olduğunu belirten Baysal, ülke için halen Suriye, Irak, Doğu Avrupa, Afrika ve Yemen gibi bazı ihracat fırsatlarının bulunduğunu ifade etti.

Avrupa’dan Türkiye’ye hurda akışı azalacak

Stena Metal’den hammadde tedarikçileri komitesi başkanı Jens Björkman, yavaş ekonomik koşullar nedeniyle AB’de hurda üretiminin düştüğünü ifade ediyor ve şöyle konuşuyor: “Önümüzdeki 10 yılda hurda akışı önemli ölçüde değişecek ve daha fazla bölgeselleşme ve uzak mesafelere daha az ulaşım göreceğiz. Önemli bir hurda talebi olan Türkiye’ye Avrupa’dan yapılan hurda ihracatının, karbon sınırı düzenleme mekanizmasının devreye girmesiyle birlikte düşmesini bekliyor.

Körfez ve Mısır’da işler iyiye gidiyor

IREPAS Komite Başkanı Murat Cebecioğlu, üreticileri iç pazara yönlendirmesi beklenen yeni büyük altyapı projeleri nedeniyle Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te pazar koşullarının daha iyimser olduğunu söylüyor. Enfl asyonda düşüş beklentisiyle Mısır’da da piyasa koşulları iyileşiyor. Ayrıca, “Çin’in ihracatının bu yıl 2015 seviyelerine ulaşmasından korkuyorum” diyen Cebecioğlu ayrıca Avrupa koruma tedbirlerinin iki yıl daha devam etmesini bekliyor.

Kaynak: Ekonomim