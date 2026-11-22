TAYFUN CİVELEK İSTANBUL

İstanbul İmam Hatipliler Derneği (İSTİMDER) tarafından, İmam Hatip davasının 75. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programı, yarın saat 11.00’de Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda Ökten’in kabri başında gerçekleştirilecek. İmam hatip nesillerinin yetişmesine öncülük eden Ökten’in eğitim mirası, geçen yıllara rağmen önemini korumaya devam ediyor. Gençlerin ve imam hatip camiasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek programda, Celaleddin Hoca’nın hayatı, eğitim mücadelesi ve imam hatip okullarına kazandırdığı değerler bir kez daha hatırlanacak.