Celaleddin Ökten rahmetle anılıyor
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İmam hatip okullarının kurucularından ve İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin ilk müdürü Mahmut Celaleddin Ökten, vefatının 65. yıl dönümünde kabri başında anılacak.
TAYFUN CİVELEK İSTANBUL
İstanbul İmam Hatipliler Derneği (İSTİMDER) tarafından, İmam Hatip davasının 75. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programı, yarın saat 11.00’de Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda Ökten’in kabri başında gerçekleştirilecek. İmam hatip nesillerinin yetişmesine öncülük eden Ökten’in eğitim mirası, geçen yıllara rağmen önemini korumaya devam ediyor. Gençlerin ve imam hatip camiasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek programda, Celaleddin Hoca’nın hayatı, eğitim mücadelesi ve imam hatip okullarına kazandırdığı değerler bir kez daha hatırlanacak.