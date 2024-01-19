Celal Şengör'den çarpıcı, flaş sözler: Türkiye Libya ile kara komşusu olacak, toprakları birleşecek! Tarihi bir açıklama

Prof. Dr. Celal Şengör, dünyadaki sıcaklığın gün geçtikçe düştüğünü ve bu nedenle kıta hareketlerinin yaşandığını belirterek, Türkiye'nin gelecekte Libya ile kara komşusu olacağını açıkladı.

Bilim insanları, her 600 milyon yılda bir yeni bir süper kıtanın oluştuğunu ve sonuncusunun 300 milyon yıl önce oluşan Pangea olduğunu belirtirken, yer bilim uzmanı Celal Şengör, yaptığı açıklama ile bu değişimden en çok etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Youtube'da katıldığı HT Bilim Tarih Felsefe kanalında Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan Celal Şengör, yeni kıta oluşumlarına dair çarpıcı ifadeler kullandı. Kaçışın olmadığını ve dünyanın her yerinde kıtaların değişeceğini belirten Şengör, yeni bir Pangea oluşmasının kesin olduğunu ifade etti.

Yaşanacak kıta değişimleriyle birlikte 'Avrupa'nın parçalanacağını ve Batı Avrupa'nın bir ada haline geleceğini' dile getiren Şengör, Amerika ve Asya'nın da 'büyük ihtimalle' çarpışacağını belirtti.

TÜRKİYE, LİBYA İLE SINIR KOMŞUSU OLACAK

Dünyanın ısı kaybı yaşadığını belirten Şengör, yaşanacak değişimler için şu ifadeleri kullandı:

"10 milyon sene sonra Türkiye, Libya ile birleşecek ve kara komşusu olacağız. Yavaş yavaş Doğu Akdeniz tamamen kapanacak.

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Avrupa parçalanacak. İsviçre'nin kuzeyinden Frankfurt ve oradan Hollanda tarafına doğru yavaş yavaş ayrılıyor Avrupa. Batı Avrupa bir ada haline gelecek.”

AMERİKA VE ASYA KITALARI BİRBİRLERİYLE ÇARPIŞACAK

"Bir su kaynatın ve üzerine bir şeyler koyun, fark edeceksiniz ki bunlar yerlerinde durmuyor. Aynı şekilde kıtalar için de yaşanan bu.

Biliyorsun bilimsel çalışmalara göre çok yeni modeller yayımlandı dünya gelecekte nasıl olacak diye. Amerika kıtası ile Asya kıtası çarpışacak ve yeni bir Pangea oluşacak. Dev bir kıta ortaya çıkıyor ve Hint Okyanusu'nda Antarktika geliyor ve orada bir Akdeniz oluşuyor. Bizim bugünkü Akdeniz kapanıyor çünkü Afrika bastırıyor."