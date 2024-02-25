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Gündem Celal Şengör, rektör yardımcısını çıldırttı
Gündem

Celal Şengör, rektör yardımcısını çıldırttı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 13:43:00 -
Celal Şengör, rektör yardımcısını çıldırttı

Darbeci Kenan Evren'in işkencelerini savunmak için "Dışkı yedirmek işkence değildir" diyen ve kendisi de dışkı yediği söyleyen, bunu da bilimsel temellere oturtmaya çalışan Celal Şengör, Karadeniz hakkındaki sözleri sonrası yine tepkilerin odağı haline geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutoğlu, Şengör'ün açıklamalarına tepki gösterdi.

Yer bilimci Celal Şengör, Youtube'da katıldığı KAFA TV programında Karadeniz ve çevresini ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de yaşanan oksijen azalmasının altını çizen Şengör, gazlar nedeniyle Karadeniz'in sonunda patlayacağını belirtti.

Şengör şunları söyledi:

"Karadeniz'in olacağı gibi sonunda bu gazlar püskürmeye başlıyor. Karadeniz sonunda patlayacak. Basbayağı. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda Karadeniz'in 60 km çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak."

Şengör, "Karadeniz ne zaman patlayacak?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Geçen 100 yıldan beri 200 küsur metreden 180 metreye falan indi. Oksijenli kısım giderek azalıyor. Ne zaman patlar onu bilmiyorum. Ben onu incelemedim. Birkaç yüzyıl sonra patlayabilir."

Kutoğlu'ndan tepki

X hesabından Şengör’ün açıklamalarına tepki gösteren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ise, “Karadenizin patlayacağı falan yok merak etmeyin. Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor sadece. Bilim İnsanlarında ilerleyen yaşlarda çok görülen bir durumdur.” diyerek Şengör'e sert tepki gösterdi.
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