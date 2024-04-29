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Gündem Celal Şengör bir b.k daha yedi! Benim NAMUS diye bir kavramım yok. Karının ya da kızının başka bir adamla yatması senin namusuna nasıl dokunuyor?
Gündem

Celal Şengör bir b.k daha yedi! Benim NAMUS diye bir kavramım yok. Karının ya da kızının başka bir adamla yatması senin namusuna nasıl dokunuyor?

Yeniakit Publisher
2024-04-29 08:03:00 - 2024-04-29 08:04:33

Bir profesör ünvanlıyla TV programlarına katılan sapık profesörün yediği b.klar sınırı aştı. Öğrencisinin eteğini kaldırıp kıçına tokat attığını, kendi dışkısını kaşıkla yediğini canlı yayınlarda utanmadan anlatan, Mustafa Kemal’in annesinin heykelinin önünde secde eden Celal Şengör, şimdi de namus konusunu diline dolayarak Türk toplumunun ahlak kavramını ayaklar altına alan sözler sarf etti.

Bir TV kanalında konuşan Celal Şengör, Benim ahlak kavramım yok diyerek şöyle konuştu;

“Benim bir kızım olaydı. Bir adamla yataydı söyleyeceğim tek bir şey aman dikkat et herifin AİDS’si olmasın. Ona bunları söylerdim. Benim namus falan gibi kavramlarım yok benim. Bir kadının gidip seni boşayıp başkasıyla evlenmesi senin kızın başka bir erkekle yatıp kalkması senin namusuna nasıl dokunuyor bu namus nedir yahu ben bunu anlayamıyorum” dedi.

O isimden olay sözler: "Celal Şengör bir bok sineğidir! Atatürkçülük, cumhuriyetçilik, laiklik işte böyle maymunların temsilinde sunuluyor!" Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
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Yorumlar

Ali Karakeseki

Karının ya da kızının başkasıyla yatması namus meselesi değildir. Karın başkasıyla yatmayı bırak, yatmayı düşünüyorsa artık karın değildir. Yollarını ayırırsın. Kızın başkasıyla yatıyorsa çok normaldir. Seninle yatması ensesttir.

Bu sırb ortodoks

Bu Sırb asıllı ortodoks niye Sırbistan'da böyle sapık sapık konuşmuyor. Türkçe biliyor diye illa benim ülkemdemi böyle sapık sapık konuşacak.
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