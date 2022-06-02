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Dünya Çekya'daki huzurevi yangınında 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Dünya

Çekya'daki huzurevi yangınında 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Çekya'nın başkenti Prag'da, dün 54 kişinin yaralandığı açıklanan huzurevi yangınında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 15:12:00 - 2022-06-02 15:35:01
Çekya'daki huzurevi yangınında 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Çekya'nın başkenti Prag'ın Roztoky semtinde bulunan ve Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde dün akşam bilinmeyen bir sebepten çıkan yangında, huzurevinde bulunan 56 hastanın 54'ü yaralandığı açıklanmıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, binadaki hasarın yaklaşık 70 milyon koruna (yaklaşık 2,8 milyon euro) olduğunu bildirdi.

Prag Acil Servis Sözcüsü Monika Novakova dün yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde aldığımız ihbar üzerine olay yerine geldik. 20.30'da 56 hastayı itfaiyenin gelmesinden önce binadan tahliye ettik. Toplam 54 kişi yaralandı. İki kişinin durumu kritik, 1 kişi orta derecede yaralandı ve 51 hasta hafif yaralandı. Yaşlılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldüler` sözlerini kullanmıştı.

Prag İtfaiyesi Sözcüsü Tereza Sykora Fliegerova ise "Bina yangından tamamen etkilendi, hastaların tahliyesi tamamlandı. Bina artık kullanılabilir durumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

 

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