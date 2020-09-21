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Aktüel Çekya'da Kovid-19 nedeniyle Sağlık Bakanı istifa etti
Aktüel

Çekya'da Kovid-19 nedeniyle Sağlık Bakanı istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:25:42 -
Çekya'da Kovid-19 nedeniyle Sağlık Bakanı istifa etti

PRAG (AA) - Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ciddi bir şekilde arttığı Çekya'da, Sağlık Bakanı Adam Vojtech ''yeni çözümler'' bulunması amacıyla istifa ettiğini duyurdu.

Bakan Vojtech, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, salgının birinci dalgasıyla başarıyla mücadele ettiklerini ama ikinci dalga ile mücadele konusunda yeni çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Vojtech, ''Halkımızı salgından korumak için her şeyi yaptık. İlk dalgada bunu başardığımızı da düşünüyorum. Utanılacak bir şey de yok.'' dedi.

Görevini 3 yıldır yürüttüğünü kaydeden Vojtech, istifasını Başbakan Andrej Babis'e sunduğunu aktardı.

Başbakan Babis ise istifayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Vojtech'in çok çalışkan bir bakan olduğunu, salgının birinci dalgasında çok iyi iş çıkardığını ama hakkındaki asılsız iddialardan dolayı aldığı istifa kararını da anladığını vurguladı.

10 milyon nüfusa sahip Çekya'da son haftalarda vaka sayısı ciddi bir şekilde artış göstermiş, 17 Eylül'de 3 bini de aşarak rekor kırmıştı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 49 bin 290'e, virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 503'e ulaştı.

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