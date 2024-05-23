Çekya Cumhurbaşkanı motosikletle kaza yaptı
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in, motosiklet kullanırken kaza yaptığı ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, motosiklet kazası geçirdi.
Çekya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Pavel’in motosiklet kullanırken yaralandığı belirtilerek, “Yaraları ciddi değil ancak hastanede kısa bir gözlem altına alınacak” denildi.
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