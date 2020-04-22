  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çektikleri videoyla 23 Nisan'ı kutlayan sağlık çalışanlarından "evde kal" çağrısı

2020-04-22 17:18:21 -
Çektikleri videoyla 23 Nisan'ı kutlayan sağlık çalışanlarından "evde kal" çağrısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sağlık çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çektikleri videoyla kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ön safta mücadele veren sağlık çalışanları, görev başındayken çektikleri videolarla çocukların bayramını kutlayarak "evde kal" mesajı verdi.

Hava ambulansı pistinde ve Kayseri Şehir Hastanesi Psikiyatri Kulesi Pandemi Servisi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri, çektikleri videoda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Biz sizin için buradayız, siz de bizim için evde kalın." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı