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Çekmeköy’de inşaat halindeki binada şüpheli ölüm

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Mimar Sinan Mahallesi, Akarsu Sokak’ta bulunan beş katlı bir inşaatta bulunan cansız erkek bedeni polisi harekete geçirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 01:56
Çekmeköy’de inşaat halindeki binada şüpheli ölüm

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Mimar Sinan Mahallesi, Akarsu Sokak’ta bulunan beş katlı bir inşaatta bulunan cansız erkek bedeni polisi harekete geçirdi. İnşaat ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inşaat içerisine giriş çıkışı kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların sonucunda cenaze Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını kaybetti


Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi, Akarsu Sokak’ta yer alan beş katlı binanın inşaatinde çalıştığı öğrenilen 1961 doğumlu Lütfi Bahtiyar’ın cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu. İddiaya göre Bahtiyar’dan öğle saatlerinden beri haber alamayan işverenler inşaat alanına geldiler, Bahtiyar’ın eşyalarının bulunduğu dördüncü kata bakan kişiler defalarca Bahtiyar’a seslendiler ancak bir dönüş alamadılar. Zemin kata indiklerinde ise 58 yaşındaki Bahtiyar’ın cansız bedeniyle karşılaştılar. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi öncelikle inşaat alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra inşaat içerisinde ve çevresinde detaylı çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri tüm delilleri topladı. Çevre binadaki güvenlik kamerası görüntüsüne de el koyan polis ekipleri Bahtiyar’ın dördüncü kattan asansör boşluğundan zemine düştüğünü mü yoksa düşürüldüğünü mü araştırıyor.



Aile yakınları sinir krizi geçirdi


İnşaat halindeki binanın dördüncü katından asansör boşluğuna düşen Bahtiyar’ın yaşamını yitirmesi üzerine inşaat alanına gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin sakinleştirmekte güçlük çektiği aile yakınları inşaat içerisine girmek istedi. Savcılığın olay yerindeki detaylı incelemesinin ardından Bahtiyar’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 01:56
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