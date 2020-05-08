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Aktüel

Çekmeköy’de açılışa hazırlanan kuaförler dezenfekte edildi

Çekmeköy’de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan ve 11 Mayıs Pazartesi günü faaliyetlerine başlayacak olan kuaförler ve güzellik salonları dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:42:04 -
Çekmeköy’de açılışa hazırlanan kuaförler dezenfekte edildi

Çekmeköy’de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan ve 11 Mayıs Pazartesi günü faaliyetlerine başlayacak olan kuaförler ve güzellik salonları dezenfekte edildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında kapatılan berber, güzellik salonu ve kuaförlerin 11 Mayıs Pazartesi günü açılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda Çekmeköy’de bulunan kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı özel kıyafetli ekipler, kuaförleri ilaçlı su ile dezenfekte etti. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, dezenfekte çalışmalarını yakından takip etti.


Belediyeye teşekkür eden kuaför çalışanı Muhammet Durdu, “Bize verdikleri katkından dolayı sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Biz de önlemlerimizi aldık. Tek kullanımlık havlu, tek kullanımlık peçete gibi önlemler aldık” dedi.

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