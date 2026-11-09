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Yaşam Çekme halatı bulamayınca bunu yaptılar! İki genç araçların arasında “canlı tampon” oldu
Yaşam

Çekme halatı bulamayınca bunu yaptılar! İki genç araçların arasında “canlı tampon” oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Ayder Yaylası yolunda karda mahsur kalan Tofaş marka otomobili kurtarmak isteyen gençler, çekme halatı olmayınca sıra dışı bir yöntem denedi.

Ayder Yaylası yolunda kar ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen bir otomobili kurtarma girişimi, görenleri şaşkına çevirdi.

 

Ayder Yaylası yolunda kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan bir Tofaş marka otomobil, olduğu yerde kaldı ve ilerleyemedi. Bunun üzerine yardım arayan gençler yoldan geçen bir kamyoneti durdurdu. Ancak çekme halatının bulunmaması ve araçların kaportalarının çarpışarak hasar görmesini engelleme isteği, Karadeniz fıkralarını aratmayan pratik bir çözüm doğurdu. Gruptaki gençlerden 22'si, öndeki Tofaş'ın açık bagajına oturup bacaklarını arkadaki arazi aracının ön tamponuna ve koruma demirine doğru uzattı. Arkadaki aracın gaz verip ilerlemesiyle oluşan itme gücü, doğrudan gencin bacakları üzerinden öndeki araca hidrolik bir baskı gibi aktarıldı. Bir başka genç ise bagajın hemen yanında durup hem araca destek verdi hem de oluşabilecek bir dengesizliği önlemeye çalıştı. Tofaş marka aracı hareket ettirebilmek için iki araç arasına 2 genci adeta "canlı tampon" olarak yerleştiren Rizeli gençler, görenleri hem güldürdü hem hayrete düşürdü.

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