Çekirge bir sıçrar iki sıçrar... Holding patroniçelerine karşılıksız çek şoku!

Hisselerinin yüzde 93’ü Borsa İstanbul’da işlem gören Marka Yatırım Holding AŞ’nin iki eski ortağı dikkat çeken bir ‘karşılıksız çek’ davası ile gündeme geldi.

Dava dosyalarından edinilen bilgilere göre Mine Tozlu ile Zeynep Aşkın Korkmaz, Ocak 2019’da ödeme tarihli 3 ayrı çeki imzalayarak turizmci Onur Ateş’e (43) verdi. Ödeme günü geldiğinde çekler karşılıksız çıktı.

Ateş, üç çek için de ‘karşılıksızdır’ şerhi düşürdü. Karşılıksız çıkan çeklerin ödenmesi için taraflar arasında yürütülen görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Ateş, Küçükçekmece 1. İcra Ceza Mahkemesi’nde açtığı davada Tozlu ve Korkmaz’ın ‘karşılıksız çek’ suçundan cezalandırılmalarını istedi. İkili adına yapılan savunmalarda ise, çeklerdeki imzalara ilişkin itirazlarda bulunuldu.

Karşılıksız çeke adli para cezası

Yapılan yargılama sonrası mahkeme Mine Tozlu ile Zeynep Aşkın Korkmaz’a ‘karşılıksız çek’ düzenleme suçundan adli para cezası verdi. 3 ayrı çek yaprağı için toplamda 1.2 milyon liralık adli para cezası verildi. İkilinin avukatları karara itiraz etti. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararı onadı. İki sanık yönünde de karar kesinleşti.

Ödenmezse hapis cezasına çevrilecek

Mahkemenin kararının infazı için dosya ilgili birime gönderildi. Karar gereği, adli para cezasının ödenmemesi halinde adli para cezası doğrudan hapis cezasına çevrilecek. Mahkeme, ikiliye çek hesabı açma yasağı da verdi. Bu arada, çek yapraklarından biri için yargılamanın yenilenmesine ilişkin dava ise sürüyor.

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Tozlu: Çeklerdeki imzalar bana ait değil!

Konu ile ilgili Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu ise yaptığı açıklamada “Üç çekteki imza bana ait değil. Bununla ilgili Adli Raporları var. Mahkeme, bir çekle ilgili ceza davasını düşürdü. İki çekle ilgili ise, Zeynep Aşkın Korkmaz’ın zamanında itiraz edilmediği için iki çekle ilgili dava devam etti. Fakat bu çekle ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan imzaların bana ait olmadığı raporu çıktığı halde, mahkeme hukuken bu yönde bir karar verdi. Şahsım, kararın infazını durdurmak için gerekli hukuki işlemleri yaptık. Çeki işleme koyan kişi hakkında da suç duyurusunda bulundum. Benzer bir durum daha önce de başıma geldi. Ve o kişiler ise halen Adana’da tutuklu yargılanıyor” diye konuştu.

İki eski ortak kavgalı

Öte yandan, şimdilerde aynı davada sanık konumunda olan ikili arasında da bir süredir sorun yaşandığı biliniyor. Mine Tozlu, Kanada’ya yerleşen Zeynep Aşkın Korkmaz’a yönelik 31 Ağustos 2022’de yaptığı bir paylaşımında “Şimdi sırada şirkete zarar verenler var ve Kanada’ya kaçanlar var!. Hazırlıklı ol Zeynep Aşkın Korkmaz sıra sende!!!” ifadelerini kullanmıştı. Hisselerinin yüzde 92,9’u halka açık olan Marka Yatırım Holding’in kalan hissesi ise Korkmaz’a ait.