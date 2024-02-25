Çekirdekleri hazırlayın kavga başlıyor! Maçoğlu CHP’ye çattı: “Kadıköy’ü ranta kapatacağız”

Kadıköy ilçesine adaylığını açıkladığı andan itibaren, kendisini destekleyen CHP medyasının bir anda istenmeyen adam ilan ettiği Komünist Maçoğlu, CHP'lileri kızdıracak ifadeler kullandı.

TKP'nin Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenledği tanıtım toplantısında konuşan Maçoğlu, mevcut CHP'li Kadıköy Belediyesi'ni rantçılıkla suçladı. Mehmet Maçoğlu, "Haftalardır sokaklarda, sizlerle bir aradayız. Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız. Herkes bunu böyle bilsin." dedi.

Konuşmasının devamında, "Her gün deprem korkusuyla uyanıyoruz, toplanılacak yeşil alan yok. Eksiklerimizi mutlaka tamamlayacağız." ifadeleriyle CHP'ye eleştirilerini sürdüren Maçoğlu, "Konut kooperatifleriyle, yerinde dönüşümle, kamucu bir yaklaşımla Kadıköy’ü yeniden kuracağız, ama komşu kültürümüzden, mahalle kültürümüzden hiçbir şey kaybetmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Maçoğlu'nun açıklamalarından sonra gözler 2024 seçimi için aday gösterilmeyen CHP'li mevcut Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın vereceği tepkiye çevrildi.