  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Çekirdekleri hazırlayın kavga başlıyor! Maçoğlu CHP’ye çattı: “Kadıköy’ü ranta kapatacağız”
Siyaset

Çekirdekleri hazırlayın kavga başlıyor! Maçoğlu CHP’ye çattı: “Kadıköy’ü ranta kapatacağız”

Yeniakit Publisher
2024-02-25 22:45:00 - 2024-02-25 23:29:19
Çekirdekleri hazırlayın kavga başlıyor! Maçoğlu CHP’ye çattı: "Kadıköy’ü ranta kapatacağız"

Türkiye'nin "Komünist başkan" diye tanıdığı Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, CHP'li eski yoldaşlarını kızdıracak ifadeler kullandı.

Kadıköy ilçesine adaylığını açıkladığı andan itibaren, kendisini destekleyen CHP medyasının bir anda istenmeyen adam ilan ettiği Komünist Maçoğlu, CHP'lileri kızdıracak ifadeler kullandı.

TKP'nin Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenledği tanıtım toplantısında konuşan Maçoğlu, mevcut CHP'li Kadıköy Belediyesi'ni rantçılıkla suçladı. Mehmet Maçoğlu, "Haftalardır sokaklarda, sizlerle bir aradayız. Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız. Herkes bunu böyle bilsin." dedi.

Konuşmasının devamında, "Her gün deprem korkusuyla uyanıyoruz, toplanılacak yeşil alan yok. Eksiklerimizi mutlaka tamamlayacağız." ifadeleriyle CHP'ye eleştirilerini sürdüren Maçoğlu, "Konut kooperatifleriyle, yerinde dönüşümle, kamucu bir yaklaşımla Kadıköy’ü yeniden kuracağız, ama komşu kültürümüzden, mahalle kültürümüzden hiçbir şey kaybetmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Maçoğlu'nun açıklamalarından sonra gözler 2024 seçimi için aday gösterilmeyen CHP'li mevcut Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın vereceği tepkiye çevrildi.

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı
Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı

Komünist Fatih Maçoğlu'ndan skandal paylaşım! Teröristleri akladı
Komünist Fatih Maçoğlu'ndan skandal paylaşım! Teröristleri akladı

Gündem

Komünist Fatih Maçoğlu'ndan skandal paylaşım! Teröristleri akladı

Maçoğlu için karar verildi! Bakalım zengin komünistlerden oy alabilecek mi?
Maçoğlu için karar verildi! Bakalım zengin komünistlerden oy alabilecek mi?

Siyaset

Maçoğlu için karar verildi! Bakalım zengin komünistlerden oy alabilecek mi?

Neler yapmışlar neler! Komünist Maçoğlu’nun Belediyesinde İşçiye zulüm
Neler yapmışlar neler! Komünist Maçoğlu’nun Belediyesinde İşçiye zulüm

Gündem

Neler yapmışlar neler! Komünist Maçoğlu’nun Belediyesinde İşçiye zulüm

İmamoğlu oraya da el attı: Fatih Maçoğlu'na sürpriz rakip!
İmamoğlu oraya da el attı: Fatih Maçoğlu'na sürpriz rakip!

Siyaset

İmamoğlu oraya da el attı: Fatih Maçoğlu'na sürpriz rakip!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23