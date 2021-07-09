Çekin pis ellerinizi! Sözde çocuk istismarı ile mücadele derneğinden ‘LGBTİ paneli’
Çocuk İstismarı ve İhlali ile Mücadele Derneği, çocukları LGBTİ sapkınlığına özendiriyor. Çocukları sözde koruma görevi taşıyan dernek, “LGBTİ Çocuklar Paneli” düzenleyerek, çocuklara LGBTİ sapkınlığını özendirerek adeta istismar suçu işliyor.
YENİ AKİT ANKARA
Çocuk İstismarı ve İhlali ile Mücadele Derneği adı altında çocuklar LGBTİ sapkınlığına özendiriliyor. Sözde çocukları koruma görevi taşıyan dernek, “LGBTİ Çocuklar Paneli” düzenleyerek, çocuklara LGBTİ sapkınlığını dayatarak, istismar suçu işliyor.
Panele konuşmacı olarak katılan sözde Psikolojik Danışman Selen Kıraç da yaptığı konuşmada, “Çocukların cinselliğinin yok sayıldığını, tabulaştırıldığını düşünürsek eşcinsel çocuklara heteronormativ (kadın-erkek) sistemin dayatmaları karşımızda. Hepimiz aynı olsaydık gökkuşağımız olmazdı” ifadelerini kullanarak sapkınlığı meşru göstermeye çalıştı.
Bu skandal yaklaşık bir yıl önce yaşanırken, yetkililerin gözünden kaçmış olmalı ki hala sosyal mecralarda videoları dolaşıyor.