Çekilen YPG, Tel Abyad’da köyleri yakıp, yıkmaya başladı

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye ve ABD arasında varılan güvenli bölge mutabakatı uyarınca Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad bölgesinin ardından dün de Resulayn’dan çekilmeye başladı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde komutanlarının açıklamasıyla Tel Abyad ile Resulayn arasındaki hattan, ABD’nin gözetimi altında çekilmeye başlayan teröristler giderken de sivil halka zarar vermeye devam ediyor. Yetkililer teröristlerin ilk etapta 5 kilometre derinliğe çekilmesi öngörülürken 2. ve 3. etaplarda bu derinliğin artacağı belirtirken, Tel Abyad’dan çekilen teröristlerin güzergahlarında bulunan köylerdeki sivillerden intikam alıyorlar. Teröristlerle aynı görüşü savunmayan ve yardım ve destek taleplerini yerine getirmeyen Selib Kıran köyünde yaşayan köylülere baskın veren YPG’li teröristler, sivillere ait evleri yakıp yıkarken kırsalda da, Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının görüntü almasını engellemek için tarladaki hasatları ateşe veriyorlar. Halen şehir içerisinde sivil olarak duran yerli halkın tanımadığı teröristler bulunuyor. Yerli halkın da "Bunların da bir an önce temizlenmesini istiyoruz” dedikleri öğrenildi.