Çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı! 'Çin yeni alan kurdu' iddiası

Çin'in Hindistan ile Butan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde bir alan kurduğu iddia edildi.

CNN'in haberine göre, ABD merkezli uydu operatörü Maxar Technologies'in 28 Ekim'de çektiği fotoğraflar, Hindistan ve Butan arasında zaman zaman çatışmalara sahne olan Torsa Nehri vadisinde Çin'in yeni inşa çalışmalarında bulunduğunu ortaya çıkardı.

Maxar Technologies'den yapılan yazılı açıklamada, sınır bölgesinde "Doklam" olarak bilinen alanda da yeni askeri mühimmat merkezlerinin kurulduğu bildirildi.

Hindistan ve Butan arasında kalan bölgede Hindistan ve Çin askerleri 2017'de karşı karşıya gelmiş ve şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Diğer yandan, Butan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Vetsop Namgyel, yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, "Butan'ın içinde bir Çin köyü yoktur" dedi.

Çin ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Butan ile müttefiki Hindistan'ı birbirinden ayıran Çin kontrolündeki Siliguri Vadisi, bölgedeki ihtilafı karmaşık hale getiren başlıca unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.