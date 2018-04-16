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Çekik göz dayanışması! 9 yıl sonra buluştular

Çin ve Japonya Dışişleri Bakanları, Tokyo’da bir araya geldi. ABD ve Çin arasında yapılan ticaret savaşları konuşuldu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:07
Çekik göz dayanışması! 9 yıl sonra buluştular

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, pazartesi günü Çin'in en üst düzey diplomatı, Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Tokyo'da görüştü.

Ziyaret ile iki ülke arasında 8 yıl sonra ilk kez  yüksek düzeyli ekonomik görüşmelere geri dönülürken, Kono 9 yıl sonra Çinli mevkidaşı ile ilk kez ikili olarak görüşmüş oldu.

Kono görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki ülkenin, bir ticaretin savaşının dünya ekonomisi için ciddi sonuçları olacağı konusunda mutabık kaldığını duyurdu. 

Japon bakan "Hangi ülke buna neden olursa olsun, bir ticaret savaşının uluslararası ekonominin refahı üzerinde çok büyük etkisi olacağı konusunda ortak anlayışa sahibiz" dedi.

FIRSATA DÖNDÜRECEKLER

Japonya'da diplomat olarak 8 yıl bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang ise ekonomik iklimin değişmesinin yeni fırsatlar yarattığını kaydetti.

Wang "Bu görüşmeleri yeniden açarak iki taraf da gelecekteki işbirliğini tartışmak üzere yeni bir başlangıç noktasında. Umarım bu iki ülke içinde yeni ekonomik büyümeye neden olur" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 13:07
  1. Japonya
  2. Japon
  3. Ticaret Bakanlığı
  4. ÇİN

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