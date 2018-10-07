Çekicideki memurdan skandal sözler: Kasko karşılar

Sosyal medyada dolaşan bir aracın çekilme görüntüleri tartışmalara neden oldu.

Görüntülerde, araç çekicisinin, siyah bir aracı çekmeye çalışırken çizmesi ve araca zarar vermesi dikkat çekti.

Videoyu çeken vatandaşın, aracı çeken memura tepki gösterdiği de fark edilirken, "150 TL alacak ya, arabanın ağzına tükürüyor", "Milli servet o" ve "Kendi arabana yapar mısın böyle, o arabaya zarar verdiğini biliyorsun" şeklinde cümleler sarf ettiği görülüyor.

Memur ise, vatandaşa, "Kasko karşılar" cevabını veriyor.