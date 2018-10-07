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Çekicideki memurdan skandal sözler: Kasko karşılar

Sosyal medyada dolaşan bir aracın çekilme görüntüleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.

07 Ekim 2018 Pazar 10:50

Sosyal medyada dolaşan bir aracın çekilme görüntüleri tartışmalara neden oldu.

Görüntülerde, araç çekicisinin, siyah bir aracı çekmeye çalışırken çizmesi ve araca zarar vermesi dikkat çekti.

Videoyu çeken vatandaşın, aracı çeken memura tepki gösterdiği de fark edilirken, "150 TL alacak ya, arabanın ağzına tükürüyor", "Milli servet o" ve "Kendi arabana yapar mısın böyle, o arabaya zarar verdiğini biliyorsun" şeklinde cümleler sarf ettiği görülüyor.

Memur ise, vatandaşa, "Kasko karşılar" cevabını veriyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:50
  1. çekici
  2. araba çekici

YORUM YAZ

  • muratmurat11 dk önce
    birincisi bu devletin arabası deil özel çekici ikincisi devletin polisi olsa bu vatandas bu sekilde konusamaz üçüncüsü plakaya bakın sahıs özel plaka devletinplakası deil .. ama kim olursa olsun yapılan iş yanlış vatandasın aracı bu sekilde cekilmemeli çekicem diyorsan yanlıs yere park edildi iise aracı kaldır kasana koy bu kadar basit aracda vatandasda zarar görmez ....
  • fahrifahri31 dk önce
    ama o kasko senin .....den donuda alır sonra haberin var değil mi?
  • mustafamustafa55 dk önce
    vale-çekic--otopark-polis işbirliği ile "yasnın ve yetkilerin amaç dışında ve menfaat amacıyla kullanılması"kangren haline gelen ve yeni türkiyeye yakışmayan en büyük sorunlardan.... özellikle kamu yetkisi ve kamu görevi verilen kişilerin sıkı denetlenmesi, yetki suiistimali şüphesi halinde mal varlığı-hayat standartı-gelir araştırması yapılmalı ve cezalandırmanın caydırıcı olması şart... bazen ilgisiz alakasız park yasağı olmayan yerlerdeki ve özellikle valeler ile işbirliği halinde araçlar çekilirken, trafiğin tek şeride düşürüldüğü yoğun yerlerde üstelik tek sıra, iki sıra, üç sıra park eden araçlara dokunulmaması bütün halkın bunları görmesi devlete güveni ve saygıyı yokediyor!!! Fedakar ve çalışkan Bakanımız Sn.Soylu, kahraman emniyet müdürümüz Sn.Çalışkan....İstanbulda yeni değnekçilik türünü ve suiistimalini lütfen önleyin...
  • N.ÖztürkN.Öztürk1 sa önce
    Karşında devlet var, devletin memuru var, daima olduğu gibi....
  • halilhalil1 sa önce
    bu ne pislik bir iş adamların cahilliği millete yansıyor hep halka patlıyor devletin bu işleri
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