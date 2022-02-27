Çek Cumhuriyeti de reddetti

Polonya ve İsveç'in ardından Çek Cumhuriyeti de 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında Rusya ile oynamak istemediğini açıkladı.

Çek Cumhuriyet Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki muhtemel rakibi Rusya ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Çek Cumhuriyet Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, milli takım personeli ve milli takım oyuncuları, mevcut durumda tarafsız sahada olsa bile Rusya ile maça çıkmak istemiyor. Hepimiz, savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 24 Mart'ta oynanacak. Final turuna kalmayı başaran takımlar arasındaki karşılaşmalar ise 29 Mart'ta yapılacak.

Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse İsveç-Çekya mücadelesinin kazananıyla 29 Mart'ta evinde karşılaşacak.