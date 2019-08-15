0553 313 94 23

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu kurban bayramında ziyaretçi akınına uğradı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:09
Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu kurban bayramında ziyaretçi akınına uğradı.


Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre genişliğiyle Türkiye’nin en büyük kanyonları arasında yerini alıyor. Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, kanyona akın ediyor.


Bayram tatili nedeniyle İzmir’den Ardanuç’a gelen ve kanyonu gezen Koray Oğuztürk, "Doğma büyüme İzmirliyim, fakat burası yer yüzündeki cennet diye bileceğim bir nokta. Karadeniz’in her yeri cennet akar suyu, havası, bambaşka. İmkanı olan herkesi burayı görmeye davet ediyorum. Özellikle şehrin kalabalığı içinde bunalmış, strese sahip olan insanların buraya gelip rahatlayıp, çok güzel bir yaşantının var olduğunu görmelerini temenni ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte nefes kesen yürüyüş
    1. Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte..
    2. Önce kendi sonra kocası başladı,..
    3. Coğrafi işaretli Ardahan balının tatlı..
    4. Türkiye'nin yeşiline üniversiteli..
    5. Bursa’da gazimizi darp eden..
    6. Fenerbahçe'nin lig karnesi
    7. Kuzey Kore ile Güney Kore birleşecek mi?
    8. Yatırımcının en sağlam rotası altın..
    9. Beşiktaş sezona iyi başlıyor
    10. Ahmet Çakar'ın bu açıklaması ortalığı..
    11. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki..
    12. Hindistan Başbakanı Modi: Keşmir'in..
    13. Şarampole devrilen iş makinesi alev..
    14. Kültepe’de kazı çalışmaları aksadı
    15. Atık yağlar yağ bidonlarına
    16. Cennet’ül Baki’ye ziyaretçi akını
    17. Suriyeli Muhammed, protez eline kavuştu
    18. "Fantezi Futbol Passo" uygulaması..
    19. Turkcell kopilot ile güvenli sürüş
    20. Yabancıların Gözüyle Türkiye -..
    21. Galatasaray'ın lig rekorları
    22. Lösemi hastası Ahmet Eren'in..
    23. Fener Rum Patriği Bartholomeos..
    24. TDV Moritanya'da 50 bin ihtiyaç..
    25. "Afetlere karşı bilinçli olmak..
    26. 150 yıllık "Ata" tohumları için harman..
    27. İznik'te yaban mersininin kilogramı 30..
    28. "Gökkuşağı Tepeleri" yabancı..
    29. Dokuzuncu kattan düşen işçi öldü
    30. Diş taşlarından 2 bin 750 yıl önceki..
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu