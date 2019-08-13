Cedi Osman, Dünya Kupası ile açıklama yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Uluslararası Basketbol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:



"Zorlu bir gruptayız. Japonya hakkında çok fazla bilgimiz yok ama gerçekten tehlikeli bir takım olduklarını biliyoruz. ABD, en güçlü kadrosuyla gelmiyor ancak derin bir kadroları var ve hala çok iyi NBA oyuncularına sahipler. Onları yenmek zor olsa da imkansız değil. En iyi oyunumuzu oynayıp maçları kazanmak ve grubu birinci bitirmek için çabalamalıyız. Bunun için iyi bir takıma sahibiz."

"BİRBİRİMİZE İNANMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye'nin ev sahibi olup 2. tamamladığı 2010 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'nin güçlü bir kadroya sahip olduğuna dikkati çeken milli oyuncu, "ABD, 2010'da Kevin Durant, Derrick Rose gibi büyük oyuncuların içinde olduğu çok güçlü bir kadroya sahipti ancak Türkiye sonuna kadar mücadele etti ve 2. oldu. O takımdan daha genciz ve onlar kadar tecrübemiz yok ama birbirimize inanmak zorundayız ve ne olursa olsun mücadele etmeyi bırakmamalıyız. Kimseden korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.



