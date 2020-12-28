Çeçenistan'ın başkentinde şiddetli çatışma!

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de çatışma yaşandığı bildirildi.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre başkent Grozni'de çıkan çatışmada en az 2 güvenlik görevlisi öldürüldü.

Çatışma bölgesinde çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edilirken, bölgede gerilimin sürdüğü rapor ediliyor. Yerel kaynaklar, çatışmada bir saldırganın da öldürüldüğünü ifade ediyor.