0553 313 94 23

Cebinizde İsrail casusu olabilir

İsrail kökenli Pegasus adlı casus yazılımının Apple, Google, Facebook, Amazon ve Microsoft sunucularından veri topladığı ortaya çıktı. WhatsApp, Suudi Arabistan’ın katlettiği gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı izlemek için de kullanılan yazılım için mayıs ayında akıllı telefon kullanıcılarını uyarmıştı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:08
Cebinizde İsrail casusu olabilir

Suudi Arabistan'ın, İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen Cemal Kaşıkçı'yı izlemek için kullandığı İsrailli bir siber güvenlik şirketi olan NSO grubun geliştirdiği Pegasus casus yazılımının, sosyal medya hesaplarına da sızabildiği ortaya çıktı. İddiaya göre Pegasus casus yazılımı, Apple, Google, Facebook, Amazon ve Microsoft ürünlerinin sunucularından da veri toplayabiliyor. Financial Times'ın haberine göre Pegasus yalnızca bir cihazda depolanan verileri değil aynı zamanda kullanıcının konum verileri, arşivlenmiş mesajları ve fotoğrafları da dahil olmak üzere bulutta depolanan tüm bilgileri de topluyor. Yazılımın, iCloud gibi hizmetler için kullanılan kimlik doğrulama belirteçlerini yakalayıp çoğaltabildiği, iCloud'da depolanan mesajları depolayabildiği, Facebook kimlik bilgilerini taklit edebildiği, konum geçmişine ulaşabildiği de iddialar arasında. NSO ise iddiaları reddediyor.

Whatsapp uyarmıştı

Mesajlaşma uygulaması WhatApp da, Mayıs ayında bazı kişilerin akıllı telefonlarını uygulama üzerinden çaldırarak işletim sistemlerini ele geçirecek bir virüs yazılım yüklendiğini duyurmuştu. Saldırının arkasında "ileri seviyede bir siber aktörün" bulunduğunu belirten şirket, kullanıcı kabul etmese bile siber saldırganların, telefona bir casus gözetleme yazılımı yükleyebildiğini duyurmuştu. Söz konusu yazılımın Pegasus olduğu belirtilmişti. NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus programının, yalnızca soruşturmalarda yardımcı olmak için hükümetlere satıldığı biliniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:08
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Pegasus casus yazılımı
  5. Pegasus
  6. Apple
  7. Google
  8. Facebook
  9. Amazon
  10. Microsoft

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    1. Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35..
    2. 83 bin liradan başlıyor! Dar gelirliye..
    3. Anne boz ayı ve yavrusu, yiyecek..
    4. Iraklı turizmcilerden Tatvan’a ziyaret
    5. Sel nedeniyle Akçakoca’da denize..
    6. Bozyazı’da denize giren 62 yaşındaki..
    7. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    8. Sarıçam Deresi’nde hummalı temizlik..
    9. GRAFİKLİ - Genç sporcular zirvede
    10. Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini..
    11. Diyarbakırlı karateci Sena’dan çifte..
    12. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 23..
    13. AOSB’de ‘İş Planı Hazırlama’ eğitimi
    14. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve..
    15. Fındık üreten illerin milletvekilleri..
    16. Kamil Aydın: S-400 anlaşması NATO..
    17. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk..
    18. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    19. Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk..
    20. FETÖ şüphelisi eski komiser..
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..