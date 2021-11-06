Yaklaşık 3 yıl önce bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak tüm bankaların kredi kartı ve ATM kartlarından akıllı telefonla ödeme alabilen CebimPOS’u işletmelerin kullanımına sunan Kuveyt Türk, CebimPOS hizmeti için mobil uygulama hazırladı. CebimPOS Mobil, 25 Ekim itibariyle mobil uygulama mağazalarında yerini aldı. KOBİ’lerin desteklenmesinin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu belirten Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, şunları söyledi: “Kuveyt Türk olarak işletmelerin yanında olmaya ve esnek çözümler sunmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda 2018 yılında hayata geçirdiğimiz CebimPOS hizmetimiz, sahada yoğun satış yapan firmalara büyük kolaylık sağlarken, tahsilata yönelik masrafları da düşürüyor. Özellikle esnaf ve KOBİ’lerden büyük talep gören CebimPOS, 40 bine yakın işletme tarafından kullanılıyor. CebimPOS için sadece şubelerimizden değil Kuveyt Türk Mobil üzerinden de başvuru alıyoruz. Müşteri memnuniyetini ve deneyimini artırmak amacıyla CebimPOS’a özel mobil uygulama da geliştirdik. Yeni mobil uygulamamızla CebimPOS’u daha fazla işletmeye ulaştıracak olmamızın mutluluğunu yaşıyoruz.”