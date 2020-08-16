CDC koronavirüsün bir kötü etkisini daha açıkladı

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınının etkilerine ilişkin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden korkutan bir açıklama geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi(CDC) yayınladığı raporda koronavirüs salgınının ruh sağlığını bozduğunu ve çeşitli zihinsel sorunları beraberinde getirdiğini açıkladı.

Çalışma kapsamında, ABD'de yaşayan 5.412 kişiye anket yapıldı. Katılımcıların yüzde 41'inin pandemi sebebiyle çeşitli zihinsel sorunlarla mücadele ettiği belirtildi.

Öte yandan, ankete katılanların; yüzde 31'inin anksiyete bozukluğu veya depresyon, yüzde 26'sının travma veya strese bağlı bozukluk belirtileri gösterdikleri, yüzde 13'ünün madde kullanımına başladığı, yüzde 11'inin ise intihara teşebbüs ettikleri bildirildi.

Yayınlanan raporda, "COVID-19 salgını ile ilişkili bildirilen olumsuz zihinsel ve davranışsal sağlık koşullarının belirgin şekilde artması, pandeminin geniş etkisini ve bu koşulları önleme ve tedavi etme ihtiyacını vurguluyor." ifadelerine yer verildi.