  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

CDC koronavirüsün bir kötü etkisini daha açıkladı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi(CDC), koronavirüs salgınının yol açtığı sorunlara ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Raporda, koronavirüsün ruh sağlığını bozduğu ve çeşitli zihinsel sorunlara yol açabildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 05:37:00 -
CDC koronavirüsün bir kötü etkisini daha açıkladı

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınının etkilerine ilişkin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden korkutan bir açıklama geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi(CDC) yayınladığı raporda koronavirüs salgınının ruh sağlığını bozduğunu ve çeşitli zihinsel sorunları beraberinde getirdiğini açıkladı.

Çalışma kapsamında, ABD'de yaşayan 5.412 kişiye anket yapıldı. Katılımcıların yüzde 41'inin pandemi sebebiyle çeşitli zihinsel sorunlarla mücadele ettiği belirtildi.

Öte yandan, ankete katılanların; yüzde 31'inin anksiyete bozukluğu veya depresyon, yüzde 26'sının travma veya strese bağlı bozukluk belirtileri gösterdikleri, yüzde 13'ünün madde kullanımına başladığı, yüzde 11'inin ise intihara teşebbüs ettikleri bildirildi.

Yayınlanan raporda, "COVID-19 salgını ile ilişkili bildirilen olumsuz zihinsel ve davranışsal sağlık koşullarının belirgin şekilde artması, pandeminin geniş etkisini ve bu koşulları önleme ve tedavi etme ihtiyacını vurguluyor." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar Oruç Reis’i durdurmaya çalışan Fransa, Yunanistan ve ABD ile böyle dalga geçti
Gündem

Ruslar Oruç Reis’i durdurmaya çalışan Fransa, Yunanistan ve ABD ile böyle dalga geçti

Rus Karikatürist Vitaliy Podvitskiy Doğu Akdeniz’de durdurulmaya çalışılan Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis’i çizerek; Fransa, ..
Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!
Gündem

Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!

Yeniden Refah Partisi, toplumu ayrıştıran ve düşmanlığa sevk eden CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın erkeklere hakaret etmesinin a..
Ali Babacan'dan Joe Biden paylaşımı
Siyaset

Ali Babacan'dan Joe Biden paylaşımı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de muhalefetin desteklenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi gerektiğini söyle..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı