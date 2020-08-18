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Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:50:36 -
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulübün Yenişehir ilçesindeki tesislerinde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanında basketbolcular, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde çalıştı.

Kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, basın mensuplarına, yeni sezonda hedeflerinin en iyi dereceyi yapmak olduğunu söyledi.

İddialı bir takım kurduklarını aktaran Adalıoğlu, "Türk oyuncularımız oldukça iyi. Yabancılardan Alina Iagupova tek başına bir takım. Başarılı bir sezon olacağına inanıyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Seyir keyfi yüksek bir lig olacaktır." diye konuştu.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ederek sezona hazırlanacaklarını aktardı.

Genç ve istekli bir takım oluşturduklarını dile getiren Yıldızoğlu, şunları kaydetti:

"Eski yabancılarımızı geri getirdik. Bir yabancı daha gelecek ve takımımız tamamlanacak. Oyunu tam sahada oynayabilen, sporseverlere keyif veren bir takım olma gayreti içerisinde olacağız. Sporseverler de bizi yalnız bırakmazlarsa sezon içerisinde iyi bir takım olacağız diye düşünüyorum. Geçen sene zor anlar yaşadık. Bir önceki sene final oynadık. Bizim amacımız her platformda maçı kazanmak olacak. Eğlenerek kazanma anlayışı oluşturduk."

Genç oyunculardan Gökşen Fitik de hedeflerinin en iyi dereceyi elde etmek olduğunu, sporseverlere iyi basketbol izleteceklerini belirtti.

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