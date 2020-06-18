  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cazseverler TRT Müzik'te bir araya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-06-18 20:18:55 -
Cazseverler TRT Müzik'te bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - TRT Müzik, bu hafta ekrana getireceği iki ayrı caz konserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Program kapsamında yarın "16. Alanya Uluslararası Caz Günleri"ndeki konserler serisi, Tofiq Hasansoy performansı ile devam edecek.

Azerbaycanlı şarkıcı Hasansoy'a konserde; Tofiq Jabbarov perküsyonda, Seymur Hasansoy akordeonda, Nijat Aslanov piyanoda, Yevgeniy Manukhin davulda, Nijat Pashazade ise bas gitarda eşlik edecek.

Her yıl dünya çapında kutlanan "Dünya Müzik Günü" olan 21 Haziran'da ise TRT Hafif Müzik Caz Orkestrası performans sergileyecek.

1981 yılından bu yana kutlanan "Dünya Müzik Günü"nde ayrıca TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrasının, Beyoğlu Tünel Meydanı'nda verdiği konser, 11.00'de ekranlara gelecek. Konserde, efsane olmuş caz parçalarının yanı sıra sevilen film müzikleri de dinleyicilerle buluşacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı