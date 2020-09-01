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Ekonomi ÇAYKUR’da üçüncü sürgün kotası belirlendi
Ekonomi

ÇAYKUR’da üçüncü sürgün kotası belirlendi

ÇAYKUR, üçüncü sürgün yaş çay alımlarına bugünden itibaren başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:56:00 -
ÇAYKUR’da üçüncü sürgün kotası belirlendi

ÇAYKUR, üçüncü sürgün yaş çay alımlarına bugünden itibaren başlayacak. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı üçüncü sürgün döneminde üreticilerden dekar başına 400 kilogram çay alınacağı belirtildi. Çay alımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılarak bütün alım yerlerinde ekiplerin hazır duruma getirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Koronavirüsün yayılma hızının arttığı bu günlerde üreticilerimizden, alınan tedbirlere uymalarını ve ekiplerimizin yapacağı uyarı ve yönlendirmelere riayet etmelerini rica ediyoruz. Çaylarını evsafına uygun, kaliteli ve aile fertleriyle birlikte kendilerinin toplamalarını bekliyoruz. Diğer sürgün dönemlerinde olduğu gibi bu sürgünde de üreticilerimizin anlayışlı yaklaşımları ve sahiplenmeleri neticesinde sorunsuz, bereketli hasat dönemleri yaşayacağımıza inanıyoruz.”

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