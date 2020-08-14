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Spor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-14 21:33:44 -
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampının beşinci gününde çift antrenman yaptı.

Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah kuvvet ve kondisyon çalıştı, akşam ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde yeni sezona hazırlanan futbolcular, yarın yapacakları antrenmanla kamp programını sürdürecek.

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