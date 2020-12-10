  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Çaykur Rizespor'da hedef galibiyet serisi
Spor

Çaykur Rizespor'da hedef galibiyet serisi

Teknik direktör Stjepan Tomas: "Göztepe maçında üç puan alıp yeni seri başlatmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:53:48 -
Çaykur Rizespor'da hedef galibiyet serisi

RİZE (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, karşılaşmayı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'de oynadıkları son iki maçta puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Hafta içi iyi çalıştıklarını ve karşılaşacakları Göztepe'nin iyi bir takım olduğunu ifade eden Tomas, "Önemli silahları var. Onları durdurup hücuma iyi geçiş yapıp sonuçlandırmak istiyoruz. Göztepe maçında iyi aksiyonlar inşallah bize üç puan getirecektir." diye konuştu.

Ligde son oynadıkları maçta Boldrin'in olmamasının kendilerini etkilediğine değinen Tomas, "Boldrin önemli oyuncu, bu maç bizimle olacak. Bazı eksiklerimiz var. Remy'nin durumu yarın belli olacak. Baiano ve Abdullah Durak sakat ama geniş kadroya sahibiz. Oynayacak arkadaşlarımız yüzde 100 hazır olacak." ifadelerini kullandı.

Her maçın yeni bir başlangıç olduğunu kaydeden Tomas, "Göztepe maçında üç puan alıp yeni seri başlatmak istiyoruz. Ligde iki maç kazanırsanız yukarı çıkıyorsunuz. İki maç kaybedince beklentinin uzağında kaldık. Üst üste iki maçı kazanmak hedefiyle hareket ediyoruz. Üst sıralara çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tomas, yaptıkları bireysel hataların fazlalığına dikkati çekerek, bunları gidermek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Senatosundan F-35 kararı
Dünya

ABD Senatosundan F-35 kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçla..
Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek
Ekonomi

Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek

Alman basını, Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasına yeni yatırım yapma kararını haberleştirdi ve ikili anlaşma gereği VW Transporter minibüsler..
Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti

Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay