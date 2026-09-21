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Spor Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi
Spor

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi

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Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi

Süper Lig ekiplerinden Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

 

Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular sahada topla ısınma, rondo çalışması, geniş alan oyununun ardından oynanan taktik maçla idmanı tamamladı.

Karadeniz ekibi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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