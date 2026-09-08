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Spor Çaykur Rizespor'da Eyüpspor mesaisi başladı
Spor

Çaykur Rizespor'da Eyüpspor mesaisi başladı

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Çaykur Rizespor'da Eyüpspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, hazırlıklara başladı. Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından sahaya çıkan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular taktik ve kondisyon ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde teknik direktör Recep Uçar, futbolcularla toplantı yaptı.

Alanyaspor maçında dün ilk 11'de forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışmaları yaparken diğer futbolcular, rondo pas, şut, orta ve koşuyla idmanı tamamladı.

Karadeniz ekibi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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