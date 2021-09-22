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Spor Çaykur Rizespor'da beklenen son
Spor

Çaykur Rizespor'da beklenen son

Son olarak Altay'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 19:57:00 -
Çaykur Rizespor'da beklenen son

Son olarak Altay'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Öte yandan, Başakşehir hazırlıklarına başlayan Karadeniz ekibinde Uygun'un antrenmana çıkmadığı, antrenmanı yardımcı antrenör Sefer Yılmaz yönettiği de öğrenildi. Sezona iyi başlayamayan ve 6 maçta 1 puan alan Çaykur Rizespor, son olarak ligin 5. haftasında evinde İzmir ekibi Altay'a mağlup olmuştu.

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